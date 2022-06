Musical unter Sternen

Bereits zum neunten Mal präsentiert Werner Auer in der imposanten Kulisse am Fuße des Staatzer Berges gemeinsam mit Solisten der „SISTER ACT“-Produktion und dem großen Orchester der Felsenbühne Staatz unter der Leitung von Gregor Sommer die schönsten Melodien aus Musicals wie LES MISÉRABLES, TANZ DER VAMPIRE, EVITA, ELISABETH, ARTUS-EXCALIBUR, THE SCARLET PIMPERNEL, JEKYLL & HYDE, WEST SIDE STORY, DIE SCHÖNE UND DAS BIEST, und vielen anderen…

Freuen Sie sich auch im heurigen Sommer auf einen ”musical-ischen” und stimmungsvollen Abend unter Sternen auf Niederösterreichs größter Open Air Musicalbühne!