Kinder Keramik Kurs „Tiere am Bauernhof“

Määh… muuuh…..bääääh! Am Bauernhof ist immer was los. Die Kühe müssen gemolken, die Schafe geschoren und die Pferde gestriegelt werden. Hier gibt es immer was zu tun. Kinder formen ihre eigene Bauernhof-Szene aus Ton.