Kinder Keramik Kurs – „Bunte Herbstblätter“

Der Herbst zeigt sich in seinen prächtigen Farben! In diesem Keramikworkshop werden Ihre Kinder im Atelier des Kunstmuseums bunte Herbstblätter aus Ton gestalten und bemalen. Anschließend werden diese im Brennofen fertig gestellt und sind nach circa zwei Wochen abholbereit. Der Kurs richtet sich an Kinder ab 5 Jahren (gleichermaßen an Anfänger und Geübte).