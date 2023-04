MITTELALTERFEST - Siegfried und die Nibelungen

Es ist wieder soweit - Rüstungen klirren, schöne Damen flanieren durch das Gemäuer, Händler preisen ihre Waren an und der Met fließt in Strömen: das Mittelalter kehrt für zwei Tage nach Aggstein zurück! Die Abenteuer des Helden Siegfried und der Nibelungen stehen diesmal im Vordergrund und so tummelt sich ein feuerspeiender Drache, tapfere Recken und holde Maiden rund um den stolzen Helden und seinem tragischen Schicksal!