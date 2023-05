Lionel Richie

Der vierfache Grammy Award Gewinner und internationale Superstar kommt endlich wieder nach Österreich! Lionel Richie ist bekannt für seine Megahits wie „Endless Love“, „Lady“, „Truly“, „All Night Long“, „Penny Lover“, „Stuck on You“, „Hello“, „Say You, Say Me“, „Dancing on the Ceiling“ und war Co-Autor einer der wichtigsten Popsongs der Geschichte, „We Are the World“, für die USA und Africa.