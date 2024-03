Die Variation ist eines der Grundprinzipien der musikalischen Sprache.

Die Welt steht Kopf, eine Krise folgt der nächsten, und ein Ausweg scheint nicht in Sicht.

Was könnte uns in diesen schwierigen Zeiten mehr Hoffnung geben als Musik?

Und ganz besonders die Musik eines Komponisten, der das universell Menschliche, Trauer und Trost, Leid und Heiterkeit in Tönen ausgedrückt hat:

Wolfgang Amadeus Mozart

Hermann Hesse, der sicher noch dunklere Zeiten erleben musste, hat über ihn geschrieben:

„Mozart - das bedeutet, die Welt hat einen Sinn und er ist uns spürbar im Gleichnis der Musik.“ (Tagebuch 1920).

Deshalb wurde der große Meister aus Salzburg im Mittelpunkt der Musiktage Mondsee 2024 platziert.

Programm

A. Webern Variationen für Klavier, op. 27

R. Schumann Symphonische Etüden für Klavier, op. 13

***

W. A. Mozart Klavierkonzert A-Dur, KV 414

Besetzung

Elisabeth Leonskaja, Klavier

Jiyoon Lee und Matthias Lingenfelder, Violine

Nobuko Imai, Viola

Christian Poltéra, Violoncello