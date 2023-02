Deep Purple

Nach zwei grandiosen Headline-Slots am Clam Rock und Lovely Days Festival 2022 kommt die ikonischste aller Kultbands 2023 wieder nach Österreich! Seit April 2022 mit Simon McBride an der Gitarre sind Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice und Don Airey bereit, die Rockwelt erneut live zu erobern – inklusive Gerüchte über die Arbeit an einem neuen Album.