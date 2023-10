HALLOWEEN DINNER - Die schaurig-schöne Dinnershow

Nach dem Erfolg der letzten 3 Jahre präsentiert das Vindobona auch 2023 wieder seine schaurig-schöne Dinnershow. Es erwartet die Gäste Musik von Thriller bis zur Rocky Horror Show. Dazu wird für Sie ein dreigängiges Halloween-Menü kreiert. Vier groß­ar­ti­ge Sän­ge­rIn­nen inter­pre­tie­ren Songs wie ​„Total Eclip­se of the Heart“ von Bon­nie Tyler, eben­so ​„Ghost­bus­ters“ oder ​„High­way to Hell“ und ​„Time Warp“ aus der ​„Rocky Hor­ror Show“.