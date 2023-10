Deutschlands Diven - Eine musikalische Revue mit Anita Eberwein

Marlene Dietrich, Zarah Leander, Hildegard Knef - Drei groß­ar­ti­ge Frau­en, Schau­spie­le­rin­nen, Sän­ge­rin­nen, Diven. Ihre Fil­me sind Kult. Ihre Lie­der sind Kult. Ani­ta Eber­wein schlüpft in die­ser musi­ka­li­schen Revue im Sti­le der 30er und 40er Jah­re an die­sem Abend in alle drei Frauenrollen. Sie erzählt – ver­wo­ben mit Ori­gi­nal­zi­ta­ten der Künst­le­rin­nen – Geschich­ten aus deren beweg­tem Leben.