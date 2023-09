Liebe Grüße... oder Wohin das Leben fällt

Moritz ist zehn Jahre alt und lebt gemeinsam mit seinem Papa und seiner Großmutter in einer Wohnung, in der auch schon sein Papa aufgewachsen ist. Die Oma ist in letzter Zeit etwas wunderlich geworden. Sie vergisst mehr als früher und manchmal fällt sie sogar plötzlich um. Zwischendurch verlässt sie auf eigene Faust die Wohnung, und Moritz und sein Vater müssen sie überall in der Stadt suchen. Häufig finden sie die alte Frau am Bahnhof sitzend, wo sie auf die Ankunft von jemandem wartet, der nicht ankommt.