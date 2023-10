Shadow whispers

Am Fuße des Schlossbergs sind Tierstimmen zu hören, akustisch tummeln sich nachtaktive Amphibien, Insekten und Fledermäuse in zunächst homogenen Farbräumen. Für die Künstlerin Martina Tritthart konstituiert sich ein Kunstwerk aus dem Verhältnis von Farbe, Licht und Schatten, Raum und menschlicher Wahrnehmung. So wird auch dieses Projekt durch die Interaktion der Menschen laufend verändert und damit zu einem einzigartigen Experimentierfeld mit Licht und Klang.

Der entstehende, künstlerisch gestaltete Raum ist ein sinnliches Erlebnis, das verschiedene Wahrnehmungsebenen anspricht und zum Nachdenken über das Verhältnis von Mensch und Natur anregt. Biografie:

Martina Tritthart ist Medienkünstlerin, Filmemacherin und Kuratorin an der Schnittstelle von bildender Kunst, Bewegtbild und Architektur und lebt in Wien. In ihren meist ortsspezifischen Arbeiten setzt die Künstlerin Licht als Medium und künstlerisches Material ein, um die subjektive Raumwahrnehmung zu erforschen. Neben ihrer aktiven Ausstellungspräsenz in Österreich ist die Künstlerin alleine und im Künstler:innenkollektiv mutual loop bei internationalen Licht- und Medienkunst-Festivals vertreten. Martina Tritthart promovierte mit der Schrift „Lichträume – Raummodelle der Wahrnehmung“ im Bereich Architektur an der TU Graz und sie ist Vorstandsmitglied des Vereins Künstlerhaus, Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs. www.spacelab.at Diese Kunstintervention wird mit freundlicher Unterstützung von Polestar Austria realisiert. Credits:

Konzept, Regie, Licht: Martina Tritthart

Sound, Digital Media: Michael Strohmann

Assistenz und Aufbautechnik: Holger Lang

Hospitanz: N.N. Der KLANGLICHT-FESTIVALPASS

KLANGLICHT findet im öffentlichen Raum statt. 11 der insgesamt 15 gezeigten Installationen sind dank des Engagements zahlreicher Sponsoren für alle Besucher*innen frei zugänglich. Bei vier Locations jedoch ist ein Besuch nur für jene Gäste möglich, die KLANGLICHT durch den Kauf eines Festivalpasses unterstützen. Der Festivalpass gewährt darüber hinaus freie Fahrt zu KLANGLICHT am Veranstaltungstag im gesamten Verkehrsverbund Steiermark. Für Shadow whispers benötigen Sie keinen Festivalpass!

Eintritt frei!