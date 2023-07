Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben

Der Tod hat einen schlechten Tag. Er soll dafür sorgen, dass der 72-jährige Kaspar Brandner einem Jagdunfall zum Opfer fällt, aber der Schuss geht daneben. Also bemüht sich der so genannte „Boanlkramer“ zur Hütte des gewitzten Brandners, um ihn so oder so ins Paradies zu befördern. Brandner aber weigert sich – er habe noch viel vor: Auerhahnbalz im Frühjahr, Rehpirsch und Rieslingfest im Sommer – aber vor allem will er seine Enkelin Marei mit einem schuldenfreien Brautgut zurücklassen.

Er überlistet also kurzerhand den einsamen und verfrorenen Boanlkramer, für den menschliche Zuwendung selten und daher kostbar ist, mit Marillenschnaps und Kartenspiel und gewinnt eine Frist von 18 Jahren. Diese neu gewonnene Unsterblichkeit lässt Kaspar Brandner sein Leben von neuem mit noch mehr List und auch viel bewusstem Risiko anpacken. Doch dann merkt der Himmel den Betrug und holt zum Gegenschlag aus … Eine köstliche Komödie, wie geschaffen für das zauberhafte Renaissance-Ambiente des Teisenhoferhofs, mitten im Weltkulturerbe Wachau. Komödie von Kurt Wilhelm

Bühnenmusik von Frizz Fischer Mit:

Peter Faerber, Stephan Paryla-Raky, Marcus Strahl, Anna-Sophie Krenn, Natascha Shalaby, Leila Strahl, Martin Gesslbauer, Felix Kurmayer, Rudi Larsen und Michael Zallinger Regie: Marcus Strahl

Bühne: Martin Gesslbauer

Bühnenmusik: Frizz Fischer

Produktionsdesign: Andreas Ivancsics

Kostüm: Christine Zauchinger

Make-up Design: Andreas Moravec

Assistenz: Birgit Elian Aufführungsrechte: Kaiser Verlag, Wien