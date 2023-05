Women at Work - 150 Jahre Frauenpavillon der Wiener Weltausstellung

Heute fast vergessen und damals doch revolutionär: Mit der Errichtung des sogenannten „Frauenpavillons“ schrieb die Wiener Weltausstellung 1873 Geschichte und thematisierte erstmals auch die weibliche Arbeitswelt. In der Jubiläumsschau wird dieses innovative Konzept und seine Auswirkungen näher beleuchtet.

Als die Wiener Weltausstellung am 1. Mai 1873 als fünfte Weltausstellung und als erste im deutschsprachigen Raum ihre Pforten öffnete, wurde die Stadt für ein halbes Jahr zum Schauplatz einer eindrucksvollen Leistungsschau noch nicht dagewesenen Ausmaßes. Mit einem Ausstellungsgelände von rund 200 Einzelbauten im Wiener Prater übertraf die gigantische Exposition seine Vorgängerinnen sowohl an Fläche als auch an Exponaten – und erbrachte mit der erstmaligen Errichtung eines sogenannten „Frauenpavillons“ auch eine Pionierleistung im Sichtbarmachen der weiblichen Arbeitswelt. Dieser neue Ausstellungstyp fand von da an bei allen Weltausstellungen internationale Nachahmung.

Auch das kuratorische Konzept, das zwar offiziell in Männerhand lag, aber maßgeblich von den beteiligten Frauenkomitees geprägt wurde, war aufsehenerregend. Denn erstmalig wurden auch weibliche Erwerbsarten in den unterbürgerlichen Schichten gezeigt – für die Mehrheit der bürgerlichen Besucher_innen etwas bis dahin völlig Unbekanntes. So stärkte der Frauenpavillon die damals noch jungen Frauenbewegungen im Kampf um gleichberechtigte Bildung und Entlohnung, indem er der Vermittlung und Vernetzung innerhalb der Frauenschaft diente und Verständnis für die Arbeitsbedingungen und Bedürfnisse von Mädchen und Frauen aller Schichten förderte.

Die hybride Jubiläumsschau zeigt Dokumente, die in dieser Form nur im Technischen Museum Wien erhalten sind und untersucht die Bedeutung und Auswirkungen des ersten Frauenpavillons auf der Wiener Weltausstellung 1873. Mit zahlreichen Originalobjekten, Archivalien, Fotos, Weltausstellungskatalogen und Berichten von Besucher_innen gewährt die Schau Einblicke in die damalige Arbeits- und Lebensrealität von Frauen und beleuchtet die Aktivitäten und Initiativen rund um den Frauenpavillon und ihre Folgen. Anhand von 1873 ausstellenden Unternehmen wird in einer filmischen Dokumentation außerdem den wirtschaftlichen und sozialen Kontinuitäten von Frauenarbeit nachgegangen und reflektiert, welche Relevanz diese Entwicklungen im gegenwärtigen Wandel unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt haben.

Die Jubiläumsschau anlässlich des 150. Jubiläums der Wiener Weltausstellung ist von 2. Mai bis Ende Juni 2023 im Festsaal des Technischen Museums Wien zu sehen und wird von einer umfangreichen Online-Ausstellung mit hochaufgelösten Digitalisaten der Originaldokumente begleitet, die dauerhaft abrufbar sein wird.