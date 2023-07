Kinder Sommerakademie 2023

Bereits zum sechsten Mal veranstalten das STIFT KLOSTERNEUBURG und das museum gugging eine gemeinsame Sommerakademie für Kinder. Kunstwerke, gesammelt vom Mittelalter bis zur Gegenwart, laden zur gemeinsamen Entdeckungsreise durch die jeweiligen Ausstellungen. Dabei dürfen ausgetretene Besucherpfade verlassen und verborgene Orte erkundet werden. kunsTRAUMstift und art labor gugging werden in den fünf Tagen zu einem Möglichkeits- und Erlebnisraum, in dem in konzentrierter Atmosphäre die Kreativität Inspiration und Ausdruck findet.