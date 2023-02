13. Internationale Orchideen-Ausstellung 2023

Im beheizbaren Ausstellungszelt des Konventgartens und in der Orangerie wird den Besucherinnen und Besuchern eine große Zahl interessanter Aussteller geboten. Individuelle Beratung, eine Vielfalt an Orchideenblüten, Pflanzenraritäten, Zubehör und dekorative Accessoires rund um die Königin der Blumen.

Die Orangerie Stift Klosterneuburg präsentiert 2023 bereits zum dreizehnten Mal die internationale Orchideenausstellung. Mit einer Fläche von 2.000 m2 die größte ihrer Art in Österreich.

Die Ausstellung in der im 19. Jahrhundert von Joseph Kornhäusel erbauten Orangerie erzählt die Bedeutung der Orchidee in den Monarchien Europas. Ausgehend von Kaiserin Maria Theresia, deren 300. Geburtstag das Stift Klosterneuburg 2017 mit der Jahresausstellung in den Kaiserräumlichkeiten feiert, bis zu Mette Marit Kronprinzessin von Norwegen.

Freuen Sie sich auf ein Meer von Orchideenblüten!

Preise:

Erwachsene €11,-

Senioren, Menschen mit Behinderung, Studenten, Schüler, Bundesheer (mit Ausweis) €10,-

Angemeldete Gruppen (ab 10 Personen) €9,-

Familienkarte (2 Erwachsene und 1-3 Kinder) €22,-

Kinder von 8 bis 14 Jahre €6,50

Kinder bis zum 8. Lebensjahr sind frei

Orangerie und Konventgarten des Stiftes (Eingang Niedermarkt, Hundskehle 10)