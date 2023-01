So temperamentvoll wie die Musik ist auch Fanny Brice, das Mädchen, das zum gefeierten Broadway-Star aufsteigt. FUNNY GIRL ist eine der Aufsteigergeschichten, die die Herzen höher schlagen lässt: Ein „armes hässliches Entchen“ wird ein strahlender Stern am Himmel des Showbusiness.

Musik von Jule Styne | Gesangstexte von Bob Merrill

Buch von Isobel Lennart nach einer Originalvorlage von Miss Lennart

Deutsche Fassung von Heidi Zerning

HANDLUNG

FUNNY GIRL ist eine der Aufsteigergeschichten, die die Herzen höher schlagen lässt: Ein „armes hässliches Entchen“ wird ein strahlender Stern am Himmel des Showbusiness. Isobel Lennart hat den Lebensweg der legendären Broadway-Sängerin Fanny Brice beschrieben, die während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts aus den ärmlichen Verhältnissen der Lower East Side in den Glanz der verschwenderischen Ziegfeld-Revuen aufstieg.

ÜBER DAS MUSICAL

Die Musik schwelgt mit unglaublichem Schwung in der Vaudeville-Vergangenheit, ist temperamentvoll und einfallsreich. Barbra Streisand erhielt einen Oscar für ihre Hauptrolle

in der Verfilmung aus dem Jahr 1968, in dem Omar Sharif ihr Filmpartner war.

Besetzung

Musikalische Leitung Franz Josef Breznik,

Inszenierung Isabella Gregor,

Ausstattung Alexia Redl,

Choreografie Sven Niemeyer,

Fanny Brice Johanna Arrouas,

Nick Arnstein Thomas Weissengruber,

Mrs. Brice Shlomit Butbul,

Mrs. Strakosh Kerstin Grotrian,

Eddie Ryan Jens Janke,

Florenz Ziegfeld, Jr. Christoph Wagner-Trenkwitz,

Cornelia Ertl, Emma, Garderobiere

Tom Keeney Beppo Binder,

John, Inspizient / div. Gäste u.a. Michael Duregger,

1. Bühnentechniker / Arbeiter / Paul, Oberkellner / Benji / Dienstmann / Bote u.a. Nicolas Huart,

Heckie, Taxifahrer / Bühnenmeister / Schaffner / Rinaldi / Snub Taylor Artur Ortens,

Jenny (Ziegfeld-Girl) / Bubbles (Keeney-Girl) u.a. Marjeta Urch,

Polly (Keeney-Girl) / Cathy (Ziegfeld-Girl) u.a. Ilvy Schultschik,

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden