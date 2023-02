Höchst erfolgreich und vielfach ausgezeichnet wurde sowohl das Musical als auch die gleichnamige Verfilmung dieser Geschichte rund um eine lebenshungrige Sängerin und einen jungen Autor mitten in vom Nationalsozialismus bereits durchtränkten Berlin.

Buch von JOE MASTEROFF, nach dem Stück „Ich bin eine Kamera“ von John van Druten und Erzählungen von Christopher Isherwood, Gesangstexte von FRED EBB, Musik von JOHN KANDER, Deutsch von Robert Gilbert, in der reduzierten Orchesterfassung von Chris Walker, Originalproduktion am Broadway unter Leitung von Harold Prince

HANDLUNG

Berlin, Anfang der 1930er Jahre: Cliff Bradshaw, ein junger amerikanischer Schriftsteller, reist nach Berlin, um dort einen Roman zu schreiben. Im Kit-Kat-Klub lernt er die Sängerin Sally Bowles kennen. Sie verlieben sich ineinander und könnten so glücklich sein, würde nicht der heraufziehende Nationalsozialismus alle Zukunftshoffnungen zunichte machen…

Über das Musical

„Willkommen! Bienvenue! Welcome!“ – die vom Ragtime und frühen Jazz inspirierte Musik Kanders sowie die durch Masteroff eingefügten revueartigen Nummern im Kit-Kat-Club, die die Handlung einrahmen, bilden eine Reminiszenz an die Musicals der 1920er Jahre. Der Musicalklassiker wurde 1966 am Broadway uraufgeführt.

Die Verfilmung von 1972 mit Liza Minelli in der Rolle der Sally Bowles wurde mit acht Oscars prämiert.

Besetzung

Musikalische Leitung Andjelko Igrec,

Inszenierung Leonard C. Prinsloo,

Bühne Alexandra Burgstaller,

Kostüme Mareile von Stritzky,

Choreografie Christina Comtesse,

Master of Ceremonies, Conférencier Drew Sarich,

Sally Bowles Ann Mandrella,

Herr Schultz René Rumpold,

Fräulein Schneider Maya Hakvoort,

Cliff Alexander Donesch,

Fräulein Kost Iva Schell,

Ernst Ludwig Jan Walter,

Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden