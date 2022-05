Welch Theater. 202 Jahre Theater St. Pölten

Vorhang auf! Das Stadtmuseum feiert das Stadttheater mit Erinnerungen aus dem Stadtarchiv. Plakate, Fotos, eine Doku einer aktuellen Produktion und Zukunftswünsche an das Landestheater!

Ein Jubiläum, das keines mehr ist und dennoch begangen werden will. Das Stadtmuseum St. Pölten lädt 2 Jahre nach dem 200 Jahr Jubiläum des Theaters am Rathausplatz in St. Pölten zu einer großen Sonderausstellung. Mit „Welch Theater!“ werden zahlreiche Fragmente der Geschichte des Stadttheaters mit Plakaten, Theaterzetteln, Fotografien aus dem Stadtarchiv geholt, die von der Idee eines ortsfesten Theaters und der Ahnung vom kulturellen Bedürfnis der St. Pöltner Bürger und BürgerInnen seit dem Jahr 1820 erzählen.

Einige der vielen Theaterfreunde der Stadt, die Direktoren und Direktorinnen sowie die aktuelle Produktion „Die Blendung“ von Nikolaus Habjan, aber auch die Architektur selbst werden porträtiert. Der Schauspieler Tilman Rose zeigt seinen fotografischen Blick auf seine Kolleginnen und Kollegen. Bettina Kerl, langjährige Schauspielerin des Landestheaters, liest bei der Eröffnung der Ausstellung Texte zur Geschichte des Theatergebäudes. Interviews über das Stadttheater von damals, das Landestheater von heute und über das Bürger*innentheater deuten auf eine lebendige, vielfältige Zukunft hin.

Jede und Jeder darf beim Besuch der Ausstellung gerne in den persönlichen Erinnerungen an das St. Pöltner Theater schwelgen, wenn es ab 28. April 2022 Vorhang auf für „Welch Theater“ im Stadtmuseum heißt.