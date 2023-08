DIE SEER - STAD

Was vor 10 Jahren mit drei Testkonzerten begann gehört mittlerweile zu einer der erfolgreichsten Tourneen in der Adventszeit in Österreich. „STAD“, dieses sehr intime Konzerterlebnis nahe am Publikum mit einer großen Portion SEERischem Lebensgefühl, ist zu einer erfolgreichen Marke geworden.