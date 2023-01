Die Starnacht am Neusiedler See 2023

Österreichs großes Musik-Spektakel kommt auch 2023 wieder nach Mörbisch am Neusiedler See. Am 2. und 3. Juni wird die Seebühne Mörbisch wieder zum Hotspot der Musikszene. Das bunte Line-up reicht von Stars aus Rock & Pop bis hin zu Schlagergrößen.

Moderiert wird die „Starnacht am Neusiedler See“ von Barbara Schöneberger und erstmals Hans Sigl.