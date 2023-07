Die japanische Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly, schwelgt im Glück, als sie der US-amerikanische Marineleutnant B. F. Pinkerton zur Frau nimmt. Die Liebe findet ihren Höhepunkt in einem fulminanten Duett, doch das Kriegsschiff des Soldaten bringt ihn zurück in seine Heimat.

Welten und Werte prallen aufeinander, denn während sich Pinkerton frei fühlt und eine Amerikanerin heiratet, wartet Butterfly voller Liebe, Hoffnung und Sehnsucht drei Jahre lang auf die Rückkehr ihres Mannes – zusammen mit dem gemeinsamen Kind. In ihrer berühmten Arie »Un bel dì vedremo« malt sie sich in schillernden Farben den Tag aus, an dem der Geliebte wieder vor ihr steht. Doch dann taucht Pinkerton an der Seite seiner amerikanischen Frau auf und Cio-Cio-San fällt eine unumstößliche Entscheidung.

Giacomo Puccinis Madame Butterfly, eine der heute meistgespielten Opern, ist einen weiteren Sommer lang auf der Seebühne zu erleben. Für die ergreifende Geschichte der Cio-Cio-San erfand Bühnenbildner Michael Levine mit dem feingezeichneten, japanisch wirkenden Papier eine magische Plattform im Bodensee. Unterstützt von atmosphärischen Videoprojektionen und Antony McDonalds farbenprächtigen Kostümen inszeniert Andreas Homoki, Intendant des Opernhauses Zürich, diese packende Oper in der einzigartigen Kulisse am Bregenzer Seeufer. Die musikalische Leitung übernimmt in bewährter Manier der Dirigent Enrique Mazzola.

Oper in drei Akten (1904)

Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica nach der

gleichnamigen Kurzgeschichte von John Luther Long (1898)

und dem darauf basierenden Schauspiel Madame Butterfly.

A Tragedy of Japan von David Belasco (1900)

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Musikalische Leitung Enrique Mazzola, Yi-Chen Lin

Inszenierung Andreas Homoki

Bühne Michael Levine

Kostüme Antony McDonald

Licht Franck Evin

Video Luke Halls

Choreographie Lucy Burge

Chorleitung Lukáš Vasilek, Benjamin Lack

Ton Alwin Bösch, Clemens Wannemacher

Wired Aerial Theatre

Bregenzer Festspielchor | Prager Philharmonischer Chor

Wiener Symphoniker