Le Tombeau de Debussy

Nach seinem Tod beauftragte eine französische Musikzeitschrift die berühmtesten Komponisten der Zeit, ein Stück zum Gedenken an Debussy zu schreiben. Das Ergebnis sind diese zehn Kompositionen, die sich dem Meister auf unterschiedlichste Art nähern.

C. Debussy Violinsonate

P. Dukas La Plainte au Loin du Faune, für Klavier

B. Bartók Improvisations on Hungarian Peasant Songs Nr. 17

E. Satie En souvenir d’une admirative et douce amitié de trente ans

M. de Falla Homenaje für Gitarre

G. F. Malipiero Hommage a Claude Debussy für Klavier

A. Roussel L‘Accueil des Muses für Klavier

E. Goossens Hommage a Debussy op. 28

I. Strawinsky Fragment, Choral aus der Symphonie pour instruments a vent

Fl. Schmitt A la mémoire de Claude Debussy (aus »Mirages« op.70) für Klavier

+++

M. Ravel Sonate für Violine und Violoncello

Matthias Lingenfelder, Violine

Christian Poltéra, Violoncello

Stefanie True, Sopran

Inês Sousa, Gitarre

Annika Treutler, Dénes Várjon und Izabella Simon, Klavier