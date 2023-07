DAS LAND DES LÄCHELNS

In dieser bittersüßen Liebesgeschichte folgt die behütete Wiener Tochter Lisa dem Ruf ihres Herzens in eine völlig fremde Kultur. Ihr verschmähter Verehrer Gustl reist ihr nach und findet eine andere Romanze. Lisas Schwärmerei jedoch erfüllt sich nicht, denn die Welt, in die ihr Märchenprinz sie führt, ist nur äußerlich ein „Land des Lächelns“ …

Gute Nachrichten aus Langenlois: Die FLEDERMAUS vom Sommer 2021 hat eine Nominierung beim Österreichischen Musiktheaterpreis unter die vier besten Operetten- und Musicalproduktionen des Jahres erreicht; und mit dem schräg-spritzigen OPERNBALL wurde das Publikum 2022 abermals blendend unterhalten. ​Für den Sommer 2023 hat sich die Operette Langenlois ein Meisterwerk vorgenommen, das zuletzt vor 17 Jahren hier aufgeführt wurde: DAS LAND DES LÄCHELNS. Vor Schloss Haindorf, das nach seiner Renovierung in neuem Glanz erstrahlen wird, entführen wir Sie in ein Reich der Fantasie, das von Liebenden, Träumenden, Spielenden und vor allem von Franz Lehárs unsterblichen Melodien bevölkert wird: „Immer nur lächeln“, „Wer hat die Liebe und ins Herz gesenkt“, „Von Apfelblüten einen Kranz“, „Meine Liebe, deine Liebe“ und vor allem einer der größten Tenorschlager überhaupt, „Dein ist mein ganzes Herz“. Viel frischer Wind weht in der Künstlerbesetzung: Der Staatsopern-Tenor Jörg Schneider wird an der Seite von Cornelia Horak seinen ersten Sou-Chong singen. Wie er debütieren auch Juliette Khalil und Jakob Semotan (als Buffopärchen Mi – Gustl) sowie Dirigent Lorenz C. Aichner und der Regisseur-Choreograf Florian Hurler bei der Operette Langenlois. Vorstellungsende: ca. 23:15 Uhr

(ausgenommen Frühabendvorstellungen, Ende ca. 21:15 Uhr) ​Einlass Tribüne: jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn ​Das Winzerdorf im Schlosspark ist an Veranstaltungstagen ab 18:00 Uhr bzw. bei den Frühabendvorstellungen ab 16:30 Uhr für Sie geöffnet!