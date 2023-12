Bühnenbeschimpfung - Liebe ich es nicht mehr oder liebe ich es zu sehr?

1966 schrieb ein Grazer Student Theatergeschichte. Der erst 24-jährige Peter Handke stellte in seinem Stück »Publikumsbeschimpfung« vier Schauspieler auf die Bühne und ließ sie die Zuschauenden minutenlang mit Schimpf und Spott überziehen – die ihrerseits mit Buh-Orkan, Pfeifkonzert und ausuferndem Gelächter antworteten. Ein Miteinander von Bühne und Zuschauerraum war die Folge, das Fanal einer neuen Theaterära.

Über 50 Jahre später dreht Sivan Ben Yishai, deren Stücke in den letzten Jahren das deutschsprachige Theater erobert haben, den Spieß noch einmal um. In ihrem neuesten Text widmet sie sich in einer Mischung aus Faszination, Liebe und Verwunderung dem Geschehen vor, auf und hinter der Bühne. Sie seziert das Theater als Arbeitsort und jahrhundertealte Tradition, als geheime Abmachung zwischen Kunst und Publikum, als bürgerliche »Hochkultur« ebenso wie als Ort gemeinsamer Utopien.

In rasanten Perspektivwechseln spricht der Text mal für die Schauspieler:innen, mal für die Zuschauer:innen. Von den schnödesten Bedürfnissen bis zu den größten Träumen legt Ben Yishai jeden Gedanken offen – lustvoll und schamlos. So zeigt sie auf äußerst unterhaltsame Weise, wie viel Zauber und Kraft das Theater als Kunstform in sich trägt.

Regie: Schirin Khodadadian

Bühne & Kostüme: Carolin Mittler

Musik: Johannes Mittl

Dramaturgie: Jonas Hennicke