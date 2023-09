Rossinis turbulente Komödie ist ein parodistisches Spiel von Verkleidungen, Täuschungen und grotesken Inszenierungen – und immer mittendrin: der Graf Almaviva und sein treuer Ratgeber und selbsternannter Helfer in allen Lebenslagen, der Barbier Figaro. Unter dem Deckmantel einer falschen Identität wirbt der Graf Almaviva um seine geliebte Rosina. Das Versteckspiel ist notwendig, denn Rosinas Ziehvater, Dr. Bartolo, strebt selbst die Hochzeit mit ihr an. Gut, dass dem Grafen der findige Barbier Figaro beisteht, der mit immer neuen Verkleidungen und listigen Einfällen den Nebenbuhler auszustechen versucht.

Opera Buffa von Gioachino Rossini

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Libretto von Cesare Sterbini nach dem Schauspiel „Le Barbier de Séville“ von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais

Beaumarchais’ Figaro-Trilogie gehört zu den bedeutendsten Theatertexten des 18. Jahrhunderts und regte zahlreiche Komponisten von Paisiello bis Mozart zu ihren Werken an. Mit energiegeladener Musik und der selbstbewussten Beschwingtheit der „Italianità“ – trotz des spanischen Schauplatzes – beschwört Rossini in diesem Meisterwerk den Geist der Commedia dell’arte mit ihren skurrilen Figuren und wahnwitzigem Tempo herauf. Als Meister des Crescendos treibt er die Musik und die Handlung unaufhaltsam immer wieder zu neuen Höhepunkten.

Gioachino Rossini (1792–1868) komponierte „Il barbiere di Siviglia“ 1816 in Rom in nur wenigen Wochen. Die Pannen und Randale der Uraufführung, um die sich bis heute Legenden ranken, konnten nicht verhindern, dass das Werk schnell zu einem enormen Erfolg wurde. Bis heute ist „Il barbiere di Siviglia“ eine der meistgespielten Opern. Giuseppe Verdi lobte sie als „schönste opera buffa, die es gibt“.

Die Regie für Rossinis spritzige Komödie übernimmt der österreichische Schauspieler Gregor Bloéb, der zum ersten Mal am Landestheater inszeniert. Der neue Erste Kapellmeister Carlo Benedetto Cimento feiert mit der rasanten Oper seinen Einstand am Haus. Das Ausstattungsduo Laura Malmberg und Paul Sturminger arbeitet nach einer vielbeachteten „Zauberflöte“ am Tiroler Landestheater erneut mit Bloéb zusammen.

Besetzung

Musikalische Leitung - Carlo Benedetto Cimento

Inszenierung - Gregor Bloéb

Bühne und Kostüme - Laura Malmberg, Paul Sturminger

Dramaturgie - Katrin König

Il Conte d‘Almaviva - Theodore Browne

Bartolo, dottore di medicina, tutore di - Daniele Macciantelli

Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo - Katie Coventry

Figaro, barbiere - George Humphreys

Basilio, maestro di musica in casa di Bartolo - Martin Summer

Fiorello, servitore d‘Almaviva - Yevheniy Kapitula, Philipp Schöllhorn

Berta, governante in casa di Bartolo - Hazel McBain

Ambrogio, servitore di Bartolo - Philipp Schöllhorn, Željko Zaplatić

Un ufficiale - Rudolf Pscheidl, Emmanouil Marinakis

Un notaio - Felix Mayrhofer

Orchester - Mozarteumorchester Salzburg

Chor - Herrenchor des Salzburger Landestheaters