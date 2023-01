SHAKESPEARE IN LOVE

Eine herzerfrischende Hommage an William Shakespeare und sein berühmtes Liebespaar Romeo & Julia! Ausgezeichnet mit sieben Oscars, darunter als bester Film und für das beste Original-Drehbuch, wurde dieses Stück zum Welterfolg.

Kurz zum Inhalt:

Der Jungautor Will Shakespeare steckt in einer Krise – die Arbeit an seinem neuen Stück „Romeo und Ethel die Piratentochter“ stockt. Die Schreibblockade löst sich erst, als er die wunderschöne Lady Viola kennenlernt und sich unsterblich in sie verliebt. Noch ahnt er dabei nicht, dass sie den adeligen Lord Wessex heiraten muss. Und genauso wenig weiß er, dass sich Viola – als Mann verkleidet – in seine Schauspieltruppe eingeschlichen hat und Will dort auf ganz andere Art den Kopf verdreht. Die Welt ist aus den Fugen und wie im Rausch schreibt Shakespeare nun an „Romeo und Julia“, einer Geschichte in der Fiktion und Wirklichkeit nun fließend ineinander übergehen.

"Wir werden selbstverständlich weiterhin in unserer einzigartigen Rundbühne spielen, die so viele interessante Inszenierungsmöglichkeiten bietet und von jeder Reihe aus einen wunderbaren Blick auf das Bühnengeschehen ermöglicht. Unsere Zuschauertribüne bietet nun Regensicherheit auf allen Plätzen, noch bessere Sichtbarkeit und die exklusiven Bühnenlogen ermöglichen Ihnen einen außergewöhnlichen Blick auf die Kulisse. Freuen Sie sich auf einen Theaterabend der besonderen Art mit toller Besetzung im herrlichen Ambiente der Rosenburg". Nina Blum,

Intendantin Sommernachtskomödie Rosenburg