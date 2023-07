JERSEY BOYS – DAS MUSICAL

Von den rauen Straßen New Jerseys bis zu internationalen Superstars. Dies ist die spannende Geschichte von vier jungen Männern, die von die von ganz unten kamen und es zu einer der größten Boyband-Sensation aller Zeiten schafften. Das Stück führt hinter Kulissen der Erfolgsgeschichte und lüftet das Geheimnis einer 40-jährigen Freundschaft, den steinigen Weg zum Ruhm mit all seinen Höhen und Tiefen bis zur höchsten Ehre: der Aufnahme in die „Rock ‚n‘ Roll Hall of Fame“.

Buch von Marshall Brickman und Rick Elice.

Musik von Bob Gaudio.

Liedtexte von Bob Crewe. Deutsche Dialoge von Wolfgang Adenberg Mit phänomenaler Musik, unvergesslichen Charakteren und einer großartigen Geschichte die unter die Haut geht, folgt JERSEY BOYS der faszinierenden Entwicklung von vier Arbeiterkindern, die in die Geschichte der Popmusik eingingen. JERSEY BOYS ist einer der größten Broadwayerfolge der letzten Jahre und gewann etliche Preise, darunter Tony Awards, den Olivier Awards für das Beste Musical und sogar den Grammy. Chartstürmende Hits wie „Sherry“, „Big Girls Don’t Cry“, „Can’t Take My Eyes Off You“, „Oh‘ what a night“ und der kürzlich gecoverte Megahit “Beggin’ garantieren ein Feuerwerk an Sound und Emotionen. LEADING TEAM

Intendanz & Regie: Alex Balga

Musikalische Leitung: Christian Frank