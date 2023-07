Bunbury

Die Freunde Jack und Algernon, zwei Herren der oberen Gesellschaft, haben jeder für sich eine Lösung gefunden, um sich in ihrer Freizeit ausschließlich ihren Vergnügungen widmen zu können: Während Jack, der seinen Wohnsitz am Land hat, einen leichtlebigen Bruder namens Ernst erfunden hat, um sich in der Stadt als dieser ausgeben zu können, verwendet Algernon seinen nicht-existenten kranken Freund Bunbury, um jederzeit ungestört aufs Land fahren zu können.

Als Jack sich ins Algernons Cousine Gwendolen verliebt, und Algernon wiederum in Jacks Mündel Cecily, geben sich beide als Ernst aus, da beide Frauen den Wunsch haben, einen Mann mit den Namen Ernst zu heiraten. Als die beiden falschen „Ernsts“, Cecily sowie dann auch noch Gwendolen und ihre Mutter Lady Bracknell in Jacks Villa am Land aufeinandertreffen, ist das Chaos perfekt und der Landsitz wird Schauplatz einer Reihe von Verwechslungen. Schlussendlich hilft nur noch eines: Ernst zu bleiben! von Oscar Wilde

in der Klosterneuburger Fassung und Regie von Johanna Rieger Intendanz: Johanna Rieger und Julia Prock-Schauer