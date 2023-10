Tusnelda Nieselbrimm

Ein fauler Tag am Meer, Fernblick, ein sanftes Lüftchen, Sonne: Das hat Tusnelda Nieselbrimm ihrer Nichte Indi versprochen. Aber ganz plötzlich wird der Seegang für die bestens vernetzte Umweltaktivistin Tusnelda rauer, denn hinter der nächsten Welle lauert bereits der schaumschlagende Sänger und stürmische Umweltsünder Kapitän Tucker mit seinem Schiff und den beiden dumpfgespülten Schergen Strin und Jupp. Und davor, was er im Schilde und unter Deck seines Schoners mit sich führt, graut es allem, was Schalen, Flossen und Greifarme hat.