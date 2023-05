Die Biene im Kopf

Für Kinder ab 8 Jahren. Es ist einer dieser Tage, an denen du schon beim Aufwachen so ein Kribbeln, vielmehr: ein Krabbeln spürst und weißt: Dieser Tag ist nichts für Anfänger. Dieser Tag wird ein Balanceakt, ein Hindernis- und Flugparcours, ein Adventure Game. Dieser Tag hat es in sich.

Aber du weißt auch: Dass DU es in dir hast. Die Superkraft, diesen Tag Level für Level zu meistern, die Fähigkeit , dich zu verwandeln, abzuheben, alles hinter und unter dir zu lassen: Das Chaos in deinem Zimmer, die Eltern, die dich (wieder mal) nicht geweckt haben, den Schulweg, den du deshalb (wieder mal) rennen musst, die doofe Susanne Matzanke, die dich mit ihrem Schönschreibheft plattmachen will, den Nieselregen am Heimweg, die vielen leeren Flaschen in der Küche, die kalten Dosenravioli, das Gefühl, mit all dem allein zu sein … Du weißt das alles, weil dich die Bienenkönigin beim Einschlafen (wieder mal) daran erinnert. Dass du schon so viel geschafft hast. Dass du etwas Besonderes bist. Und morgen ein neuer Tag, das rauszulassen.

In seinem ersten, mehrfach ausgezeichneten Kinderstück, einem pointierten und actionreichen Manöver aus fantastischem Höhenflug und Realitäts-Tiefschlägen, verleiht der renommierte Autor Roland Schimmelpfennig seinem jungen Protagonisten auf liebe- und humorvolle (Erzähl-)Weise Flügel, Streifen und die Fähigkeit, den Herausforderungen seines prekären Alltags ein ganz besonderes „Exit-Szenario“ entgegenzustellen.

Besetzung

Inszenierung: Josef Maria Krasanovsky,

Ausstattung: Vincent Mesnaritsch,

Musik: Anna Tropper-Lener,

Dramaturgie: Tanja Peball,

#1: Martin Niederbrunner,

#2: Christoph Steiner,

#3: Simone Leski,

Musikerin: Anna Tropper-Lener