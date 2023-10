Ernsthaft? Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst

In der Moderne seit dem 19. Jahrhundert und den klassischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts ist eine ganz bestimmte Dialektik am Werk: Einerseits gibt es kühne Innovationen, radikale Negation und ästhetische Dogmen, andererseits eine gewisse Art des Lachens, die die Grundlage für dieses Ausstellungsprojekt bildet. Es ist ein Lachen, das Spaß macht und zugleich – ohne nur skandalisieren zu wollen – alle Konservativitäten, Bigotterien, Moralvorstellungen und nicht zuletzt avantgardistischen Dogmatismus unterläuft.

Diese Ausstellung kokettiert mit dem Humor der Katastrophe, dem schlechten Geschmack, dem Camp-Ansatz, der Trash- Kultur, Science-Fiction, Horror und Porno, der Do-it-yourself- Haltung des Punk, der sogenannten „Outsider Art“, der Unreife, der Idiotie, der Intuition und natürlich der Leidenschaft und dem Enthusiasmus.

Die Kunstwerke werden zusammen mit Filmplakaten, Requisiten, Filmausschnitten, Musikvideos, Cartoons, Pulp-Magazinen und diversen Gadgets in ein spezifisches Umfeld eingebettet. Anstelle des unberührten White-Cube-Szenarios wird sich die Ästhetik des Raums eher von Vergnügungsparks mit ihren Kristallpalästen, Spukhäusern und übersättigten bunten Welten inspirieren lassen.

Eine Kooperation mit der Bundeskunsthalle Bonn, den Deichtorhallen Hamburg/Sammlung Falkenberg und der Halle für Kunst Steiermark in Graz

Kuratiert von: Jörg Heiser (Berlin) und Cristina Ricupero (Paris)

Die Ausstellung findet in Graz an zwei Orten statt: in der Halle für Kunst Steiermark und in der Neuen Galerie Graz.

Eröffnung: 12.10.2023, 19 Uhr