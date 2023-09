School of Rock

Ein echter Coup verspricht Andrew Lloyd Webbers Musical School of Rock zu werden. Es erzählt – wie der zugrunde liegende Film mit Jack Black – die Geschichte des arbeitslosen Rockmusikers Dewey Finn, der sich als Musiklehrer ausgibt und einen Aushilfsjob an einer angesehenen Privatschule erhält. Dort scheint er zunächst völlig fehl am Platz, begeistert dann aber seine Klasse dafür, eine Rockband zu gründen und am Bandwettbewerb „Battle of the Bands“ teilzunehmen.