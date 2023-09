Zimmer frei! Urlaub auf dem Land

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird es für große Teile der Bevölkerung möglich, Urlaub zu machen. Das verändert den Fremdenverkehr grundlegend. Neue Kapazitäten für die Gäste müssen geschaffen werden. Ergänzend zum professionellen Hotel- und Gastgewerbe etabliert sich im ländlichen Raum die Privatzimmervermietung. Seit den 1960er-Jahren sorgt die Massenmotorisierung für einen Entwicklungsschub: Bislang vernachlässigte Gegenden blühen auf, traditionelle Destinationen verlieren an Zugkraft. Auch der Fernurlaub erhöht den Druck auf heimische Urlaubsziele.

Die Sonderausstellung beleuchtet das Urlauben mit seinen Phasen und Ritualen: Diese reichen von der Planung und den Aufbruch über die Wahl des Transportmittels, Ankunft und Aufenthalt bis hin zur Speicherung der Erinnerungen in Form von Bildern und Souvenirs. Dabei stellen sich die Fragen, welche Lebensumstände entscheiden, wer auf welche Art Urlaub macht und wer möglicherweise kaum oder gar nicht verreisen kann?

Die Praktiken des Urlaubens werden aus Sicht der Gäste, aber auch der Gastgeber:innen erzählt. Das schließt auch Konflikte mit ein, wie etwa unterschiedliche Nutzungsinteressen von Tourismus und Landwirtschaft, der Arbeitsdruck im Gastgewerbe oder der Ausverkauf der Landschaft. Auch Fragen nach der Zukunft des Sommerurlaubs werden aufgegriffen:

Kann man von einem Trend zu klimaschonendem Nahurlaub sprechen? Steht uns eine Wiederentdeckung der Sommerfrische bevor?

Kuratorisches Team: Christian Rapp, Benedikt Vogl, Maren Sacherer und Johanna Resel

Website des Studienprojekts „Zimmer frei“ an der Universität Wien

Die Vorarbeiten zu dieser Ausstellung wurden in Kooperation mit der Universität Wien durchgeführt. Im Rahmen eines Studienprojekts beschäftigten sich acht Student:innen des Instituts für Europäische Ethnologie mit verschiedenen Aspekten des Urlaubens in Österreich. Die Ergebnisse des Projektes werden auf folgender Website präsentiert: https://projekt-zimmerfrei.univie.ac.at/