Fokusführung – gugging inspiriert.! von bowie bis roth

In der Sonderausstellung "gugging inspiriert.! von bowie bis roth" des museum gugging dreht sich alles um die Inspiration, die unterschiedlichste Künstler*innen in Gugging gefunden haben. Diese drückt sich in zahlreichen Kunstwerken aus, welche der Musik, der Literatur, der Mode und der Bildenden Kunst entspringen.