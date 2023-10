Warum Krieg?

„ … DIENES: Angesichts der Zerstörungskraft der heutigen Waffentechnik scheint ein Krieg um solche Vorteile [Anm.: Landgewinn, Zugang zu Verkehrswegen], objektiv betrachtet, niemals nützlicher zu sein, als der Frieden. Schiere Übermacht oder die zunehmende Zielgenauigkeit der Waffen können indes zu der Vorstellung verleiten, begrenzte Kriegsziele ließen sich mit Präzision erreichen. Zudem spielt die Maskulinität, so die amerikanische Konfliktforscherin Cynthia Enloe, eine ebensolche Rolle wie das rationale Interessenskalkül. …“ Textauszug

Die Steirische Kulturinitiative würdigt mit dieser Matinee in Kooperation mit dem Museum für Geschichte das Werk von Gerhard M. Dienes.

Der Historiker, Literat und Kurator Gerhard M. Dienes und der Musiker Peter Kunsek schrieben gemeinsam einen Text, der an Aktualität, gerade wenn man an die Ukraine denkt, nichts verloren hat. Gedacht wird an den 12. November 1918, wo in Österreich die Erste Republik endlich ausgerufen werden konnte. Gedacht wird an das davor und das danach. Es wird gedacht und gedankt.

Der Kammerschauspieler Gerhard Balluch und der Musiker Peter Kunsek interpretieren.

Textfassung: Gerhard Dienes und Peter Kunsek

Interpretation: Peter Kunsek (Musiker), Gerhard Balluch (Kammerschauspieler)