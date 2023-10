HALBZEIT - Die Rabtaldirndln schauen in die Zukunft

In Zeiten voller Ungewissheiten wird es immer schwieriger, in die Zukunft zu blicken. Gut, dass die Rabtaldirndln über die Zukunft Bescheid wissen. Darin kündigen sie nicht nur die geplanten Stücke der nächsten Saison, sondern alle 40 Stücke bis zur Pensionierung an. Für dieses Labor der Zukunftsmöglichkeiten haben sie sich einen würdigen Ort gewählt, das Museum für Geschichte in Graz.