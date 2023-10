Europäische Literaturtage 2023

Seit fünfzehn Jahren versammeln die Europäischen Literaturtage unter der künstlerischen Leitung des Autors und Kurators Walter Grond internationale Schriftsteller*innen und Literaturinteressierte in Krems an der Donau, um über aktuelle Themen und Bücher zu diskutieren und Debatten anzuregen. Einmal im Jahr wird der Klangraum Krems Minoritenkirche so zu einem inspirierenden Begegnungsort mit europäischer Gegenwartsliteratur.