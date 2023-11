Wochenende der Graphik 2023

Kaum eine Persönlichkeit stand so im Brennpunkt der Aktivitäten der Wiener Avantgarden wie Gertie Fröhlich (1930–2020). Die Ausstellung "Gertie Fröhlich. Schattenpionierin" ist die erste umfassende Retrospektive und zeigt ihr „Gesamtkunstwerk“ als Künstlerin, Eat-Art-Aktivistin, Grafikerin und Netzwerkerin der Wiener Nachkriegsmoderne.

Nutzen Sie im Rahmen des diesjährigen Wochenendes der Graphik die Gelegenheit und erfahren Sie mehr über diese vielseitige Frau. Führungen, ein Conversation Piece und ein Familien-Workshop geben Einblick in die gesamte Bandbreite ihrer Werke aus Papier, Leinwand und Textil – von den Plakatentwürfen und ihrem Logo-Design (sie entwarf den Zyphius im markanten Logo für das Österreichische Filmmuseum) über die Malereien bis hin zu ihren Wandteppichen.

Programm

Samstag, 11.11.2023, 11 Uhr

Kuratorenführung

100 BESTE PLAKATE 22. Deutschland Österreich Schweiz mit Peter Klinger

Anmeldung erforderlich

Samstag, 11.11.2023, 14–16 Uhr

MAK4Family

Leporello Workshop: Ein Tag im Leben einer Pionierin

In der Ausstellung GERTIE FRÖHLICH. Schattenpionierin erhalten Sie Einblicke in das Leben dieser besonderen Frau. Wie sah eigentlich ihr Leben als Künstlerin und Rebellin des Alltages aus? Eines kann jetzt schon verraten werden: Leicht war es nicht – aber voller Fantasie, Kunst und Abenteuerlust. Wir zeigen euch in einem Workshop, wie man ganz einfach ein Leporello faltet und darin eine wunderbare Geschichte in Bildern erzählen kann.

Workshop für die ganze Familie (ab 4 Jahren).

Anmeldung erforderlich

Sonntag, 12.11.2023, 11 Uhr

MAKtour: Fokus Grafisches

Sonntag, 12.11.2023, 14.30 Uhr

Kuratorinnenführung

GERTIE FRÖHLICH. Schattenpionierin

mit Kathrin Pokorny-Nagel

Anmeldung erforderlich

Sonntag, 12.11.2023, 16 Uhr

Q&A zum Film

Was ist denn los? Kunst im Leben von Gertie Fröhlich

mit Marieli Fröhlich, Filmemacherin, Künstlerin und Drehbuchautorin