HARD/SOFT - Textil und Keramik in der zeitgenössischen Kunst

Das intermediale Potential von Textil und Keramik verbindet Material, Ästhetik und Gesellschaft vor der Folie der Avantgarde. Gleichzeitig werden die archaischen Materialien in ihrer haptischen Qualität wahrgenommen. Ausgehend von handwerklichen Prozessen wie Sticken, Knüpfen, Weben oder Formen erschließen die Schnittstellen zwischen bildender und angewandter Kunst auch die Architektur, die Musik und den digitalen Raum.

Die Parameter der Produktion zeigen sich in Ateliers, Werkstätten und interdisziplinären Synergien. Textil und Keramik vermitteln sich als kulturelle Träger von Gemeinschaften und sind in ökonomische und politische Systeme eingeschrieben, die zu Revolutionen führen. Fragen der Appropriation, feministische und queere Kontexte treffen in der MAK Ausstellung FABRIC OF COMMUNITY. Textil und Keramik in der zeitgenössischen Kunst auf eine Dynamik, in der sich verschiedene Erzählungen ineinander spiegeln.

KÜNSTLER*INNEN

Mit Geta Brătescu, Gelatin, Ann Muller, Rosemarie Trockel, Ingrid Wiener u. a.

KURATORINNEN

Bärbel Vischer, Kustodin MAK Sammlung Gegenwartskunst

Antje Prisker, Special Projects