Sommerstart im Geymüllerschlössel

Das MAK startet mit einem Open Kleidertausch und einem Blumen-Workshop im schönen Garten des MAK Geymüllerschlössels in Pötzleinsdorf in den Sommer. Außerdem führt die Künstlerin Anna-Sophie Berger im Dialog mit der Kuratorin Lara Steinhäußer durch die Ausstellung "The Years", die heuer als Auftakt der Reihe (Con)temporary Fashion Showcase das Verhältnis von Mode und Zeit in den Fokus nimmt.