(Con)temporary Fashion Showcase 2023

Das im Jahr 2022 im MAK Geymüllerschlössel lancierte (CON)TEMPORARY FASHION SHOWCASE geht in die zweite Saison. In Ausstellungen vereint die Reihe Modedesign und Kunst, die sich mit Bekleidung und dem Bekleiden auseinandersetzt. An ausgewählten Wochenenden werden thematisch anknüpfende Diskursveranstaltungen und Eventprogramme organisiert.