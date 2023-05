Am Beispiel der Kohlrabi - Wie können wir die Erde reparieren?

Inspiriert von Science-Fiction und utopischen Erzählungen, aber auch auf der Grundlage von Recherchen über lokales Engagement in Niederösterreich entsteht ein kaleidoskopartiges Stück mit dem Bürger*innentheater über die Rettung unseres Planeten, den einzigen Lebensraum, den wir haben.

In Kooperation mit den zivilgesellschaftlichen Vereinen und engagierten Menschen Niederösterreichs

BÜRGER*INNENTHEATER URAUFFÜHRUNG

Was würde passieren, wenn wir uns auf eine Zeitreise begeben und 200 Jahre in die Zukunft auf einen anderen Planeten reisen könnten? Wie würden wir auf unsere heutige Welt zurückschauen? Es wäre in etwa so, als würden wir von heute aus auf die Zeit des 19. Jahrhunderts blicken, als es weder Autos noch Flugzeuge gab und die Impfung gegen Tetanus noch nicht erfunden war. Trotzdem wurden schon zu Beginn der Industrialisierung die Mechanismen geschaffen, die zur Ausbeutung von Mensch und Natur führten. Werden die zukünftigen Generationen unser Verhalten als rückschrittlich und rücksichtslos gegen unsere Ressourcen verurteilen? Zahlreiche Protestbewegungen, bestehend aus Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, setzen sich für ein neues Verhältnis zu unserer Natur ein. Neben globalem Denken entsteht zeitgleich lokales Handeln. Das Theaterstück „Am Beispiel der Kohlrabi“ zeigt das Dilemma auf, dass wir heute kaum mehr ein Produkt konsumieren können, ohne dass es auch in größeren weltpolitischen Zusammenhängen entsteht, denn selbst der Samen eines lokalen, niederösterreichischen Kohlrabis wird in China produziert.

Inszenierung: Nehle Dick