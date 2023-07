KUB Collection - Anna Jermolaewa

Das Kunsthaus Bregenz präsentiert während der Sommermonate im Erdgeschoss Arbeiten von Anna Jermolaewa. Das KUB ist eng mit der nächsten Biennale-Teilnehmerin Österreichs in Venedig verbunden – mehrere ihrer Hauptwerke befinden sich in der Sammlung. In Bregenz zeigt Anna Jermolaewa die Installation "Chernobyl Safari", 2014/21/23, "Famous Pigeons", 2021, und die erstmals in Österreich gezeigte Arbeit "Dining Room", 2017.