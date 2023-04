Strukturen - Flächen - Formen

Die beiden burgenländischen Künstlerinnen Isabella Trimmel und Josefa Trimmel Tscharmann sind mit ausgewählten Werken Gast in der ARTbox im Kulturzentrum Mattersburg. Einserseits geht es in deren Kunst um eine Auseinandersetzung mit sozialer und kultureller Prägung, Erziehung und Werten, bewussten und unbewussten Zwängen und der Notwendigkeit zur Reflexion und Veränderung. Andererseits ist es eine Kommunikationsform um den Prozess ständiger Veränderung auszudrücken.

Isabella Trimmel - Ihre Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit sozialer und kultureller Prägung, Erziehung und Werten, bewussten und unbewussten Zwängen und der Notwendigkeit zur Reflexion und Veränderung. Sie nutzt das Medium, welches sich für die jeweilige Arbeit als notwendig erweist. Ihr künstlerisches Schaffen ist ein wichtiger Teil ihrer sozialen Interaktion, des Erkenntnisprozesses und der eigenen Weiterentwicklung.

Josefa Trimmel Tscharmann - Die Inspirationen für ihre Arbeiten finden ihren Ursprung in ihrem Befinden und den Eindrücken des Aussens, entstehen jedoch auch häufig beeinflusst durch Musik und Lyrik. Die Kunst ist für Josefa Trimmel Tscharmann eine Kommunikationsform um den Prozess ständiger Veränderung auszudrücken. Insbesondere die abstrakte Malerei bietet eine Möglichkeit, Erlebtes, Gedanken und Gefühle in in eine sichtbare Form zu bringen.

Die Eröffnung findet am Dienstag, 11. April 2023 um 19:00 Uhr statt.

Die beiden Künstlerinnen sind bei der Eröffnung anwesend.