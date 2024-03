Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen sommerlichen Konzertabend mit den Musicalstars Mark Seibert, Annemieke van Dam, Lukas Perman und Patricia Meeden! Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Musicals und lassen Sie sich unter freiem Himmel vom einzigartigen Cast verzaubern.

Erleben Sie die Hits aus Cats, Les Miserables, Phantom der Oper, Hair, Jesus Christ Superstar, Elisabeth, Tanz der Vampire, Rebecca sowie die größten Momente aus neuen Musicalerfolgen wie Dear Evan Hanson, The Waitress oder The Prom.

Konzept: Mark Seibert

- Der Cast -

> Mark Seibert, aus dessen Feder das Konzept für „Musicalstars in Concert“ stammt, ist bekannt aus Erfolgsproduktionen wie “Elisabeth“, “Tanz der Vampire“, „Jesus Christ Superstar“ oder „We Will Rock You“ und wird Sie mit seiner beeindruckenden Tenor-Stimme beeindrucken.

> Annemieke van Dam ist eine niederländische Musicaldarstellerin, die Sie mit ihrer einzigartigen und kraftvollen Stimme in ihren Bann ziehen wird. Sie haben vielleicht schon von ihr in “Les Misérables“, „Elisabeth“ oder „Evita“ gehört - nun haben Sie die Gelegenheit, sie live zu erleben.

> Lukas Perman, seit 20 Jahren ein Allrounder auf den Musical- und Showbühnen, wird Sie mit seiner charmanten Art und seinem einzigartigen Gesang begeistern. Egal ob in „My Fair Lady“, “Tanz der Vampire“ oder “I Am From Austria“ – seine Auftritte sind stets umjubelt.

> Patricia Meeden, sowohl Absolventin der Staatlichen Ballettschule Berlin als auch Teilnehmerin der ersten Staffel von The Voice of Germay ist bekannt aus Musical-Produktionen wie “Cats“, „Sister Act“ und “Aida“, und wird die Bühne mit ihrer beeindruckenden Präsenz betreten.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Plätze für diesen besonderen sommerlichen Konzertabend und erleben Sie die Musicalgrößen über den Dächern von Graz. Ein Muss für alle Musicalfans!