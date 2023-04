THE MOZART SOUND HEALING

Seinen Ursprung hat das Sound Healing in der tibetisch buddhistischen Kultur und gehört mitunter zu den wichtigsten Therapieformen. Traditionellerweise werden mittels Klangschalen spezifische Frequenzen erzeugt, die den Körper in seinen natürlich gesunden Zustand verhelfen sollen. Zudem spielt die Verwendung der eigenen Stimme eine große Rolle. So weit so gut.

Nun ein Sprung in die westliche Kultur! Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass durch die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart das vegetative Nervensystem stark positiv beeinflusst wird. Teils konnten dadurch einfache Operationen ohne Narkose durchgeführt werden. Auch Kühe sollen mehr Milch geben, sagt man!

Es ist also höchste Zeit die beiden Kulturen zu verbinden.

Zu Beginn wird der auf der Insel Korfu lebende Obertonsänger und Meister des Sound Healings Igor Ezendam durch gemeinsames Tönen mit dem Publikum dieses auf den Empfang des Sound Healings vorbereiten.

Sobald sich die Zuhörer auf Yogamatten, die bereitgestellt werden, hingelegt haben(wahlweise gibt es auch klassische Bestuhlung), erklingt "Mozarts Gran Partita" als Sound Healing, gespielt von den feinsten Bläsern des Landes. Obertonsänger IGOR EZENDAM

Auserwählte Solobläser der Wiener Philharmoniker, Concertgebouworkest Amsterdam, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Mozarteum Orchester Salzburg und Tonkünstler Orchester Niederösterreich