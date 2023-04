SCHUBERT AS I KNOW HIM

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Bryan Benner bewegt sich seit seiner Ankunft in Österreich vor 11 Jahren auf den Spuren des genialen Komponistens. Als ausgebildeter Opernsänger und nunmehr Sänger von „Die Erlkings“ übersetzt er Schuberts Lieder ins Englische und gibt ihnen musikalisch einen modernen Anstrich.

In diesem Konzert wollen die Künstler Schuberts Oktett in F-Dur mit Songs nicht nur von, sondern über das Leben von Franz Schubert kombinieren - aus der Feder von Bryan Benner.

Das Oktett in F-Dur zählt zu den populärsten Kammermusikwerken für gemischte Besetzung aus Streichern und Bläsern – heute! - denn damals wurde es wegen seiner enormen Länge „bemängelt“. Deshalb wird es in zwei Hälften geteilt. Aber darf man das? Man darf!

Mit dem Stargeiger Benjamin Schmid und seinen hochkarätigen Bühnenkollegen ist an diesem Abend, an dem sich U- und E- Musik die Hände reichen, höchste Qualität garantiert!

Singer-Songwriter BRYAN BENNER

BENJAMIN SCHMID and Friends