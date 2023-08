OVIDS METAMORPHOSEN

Die Welt verwandelt sich vom Ur-Chaos zur bewohnbaren Erde, Apoll verzehrt sich nach Daphne, die sich durch spektakuläre Verwandlung entzieht, Jupiter entwurzelt Europa und entführt sie vom Strand über die Meere, und Pallas Athene verwandelt die berühmteste Künstlerin ihrer Zeit in eine Spinne. Drei Publikums-Lieblinge der wortwiege – für ihre extravagante und doch minimalistische Verwandlungskunst (etwa in Dantons Tod, wortwiege, 2021) bejubelt – interpretieren Ovids Metamorphosen in konzentrierten Filmsequenzen.

Eine Kostprobe in Schauspiel und Dialog

In deutscher Sprache »Das Haar wächst sich zu Laub aus, die Arme zu Ästen. Das Gesicht hat der Wipfel verschlungen: Allein der Glanz bleibt ihr.« Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk und Theatermacherin Anna Maria Krassnigg analysieren diese ikonischen Geschichten, welche vor Spannung, Menschenkenntnis (die sich als „Götterkenntnis“ tarnt), Ironie und Poesie vibrieren. Vor dem Hintergrund der modernen Geschlechtermetamorphose in Virginia Woolfs Orlando werden die Motive, die solch unfreiwilliger tierischer, pflanzlicher und geschlechtlicher Verwandlung zugrunde liegen erörtert: Sehnsucht? Tarnung? Bestrafung? Der Abend will – durch künstlerisch und diskursiv reizvolle Interpretationen – die Brisanz und Quicklebendigkeit dieser großen Dichtung erlebbar machen. Fragen und Interpretationsansätze aus dem Publikum sind willkommen! Eine Live-Lektüre-Werkstatt, die ersten Probentagen eines Theaterprojekts nicht unähnlich sein mag… MIT:

Schauspiel: Nina C. Gabriel, Judith Richter, Petra Staduan

Analyse: Wolfgang Müller-Funk im Gespräch mit Anna Maria Krassnigg Konzept: Anna Maria Krassnigg

Video: Christian Mair Eine Produktion der wortwiege, gefördert durch das Land Niederösterreich und die Stadt Wiener Neustadt. Dauer: ca. 90 Minuten, keine Pause