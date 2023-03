LIEDERMALEN

Sie gehört zu den großen Sopranistinnen der heutigen Zeit. Gleich vier Mal wurde sie von der Zeitschrift Opernwelt zur Sängerin des Jahres gekürt. Ob an der Metropolitan Opera New York, an der Wiener Staatsoper, an der Opéra de Paris oder bei den Festspielen von Salzburg und Aix-en-Provence, Marlis Petersen wird von Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert.

An diesem besonderen Liederabend soll in einer Symbiose mit dem Maler und Bildhauer Horst Gläsker ein Gesamtkunstwerk aus Lied, Malerei und Performance entstehen. Gläsker, der selbst ursprünglich Musiker werden wollte der seine Bilder als Rhythmusfelder bezeichnet, nennt dieses Prinzip den Pinseltanz. Sopranistin MARLIS PETERSEN

Maler HORST GLÄSKER