Jazz am Dach - Big Bands

Zwei Tage Jazz vom Feinsten und das im zauberhaften Ambiente am Dach der Kasematten in Wiener Neustadt. Lassen Sie das Flair auf sich wirken und genießen Sie den traumhaften Ausblick über die Stadt, untermalt von jazzigen Sounds.

Der erste Tag von "Jazz am Dach" steht traditionellerweise ganz im Zeichen der Big Bands. Auf der Bühne stehen drei Wiener Neustädter Lokalmatadore und bieten Jazz in Großbesetzung: die BORG.big.band, die Big Band der Josef Matthias Hauer Musikschule sowie die Crazy Hauer Big Band lassen aufhorchen.

Als Vorband beider Festivaltage steht jeweils ein Ensemble der Musikschule Wiener Neustadt am Programm und bietet einen Ausblick auf die Musiker:innengeneration von morgen.

LineUp:

Eröffnung durch Musikschulensemble

BORG.big.band

Big Band der Josef Matthias Hauer Musikschule

Crazy Hauer Big Band

2-Tages-Pass:

Jazz am Dach findet am 21. und am 22.06.2023 statt. Sie können einen 2-Tagpass unter www.webshop-wn.at/subscriptions kaufen und genießen einen billigeren Gesamtpreis und immer selben Sitzplatz an beiden Tagen.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung indoor in den Kasematten statt.